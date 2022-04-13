Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на пресс-брифинге в "Медиа Центре Украины" с помощью видеосвязи. 24 канал передает детали.

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Ситуация в Мариуполе на 13 апреля

Бойченко рассказал, что его мэрия каждый день обращается ко всему международному сообществу с призывом объединиться ради освобождения Мариуполя и эвакуации всех мирных жителей из города. По его словам, пока стоит Мариуполь, стоит вся Украина.

Сейчас в подконтрольную часть нашего государства из города (Мариуполя – ред. 24 канал) выехали около 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сейчас остаются и ждут эвакуации более 100 тысяч населения, около 120 тысяч человек,

– сообщил городской глава Мариуполя.

Чиновник также отметил, что вблизи города люди также ожидают эвакуации, и это еще примерно 60 тысяч человек. Бойченко добавил, что россияне также отбирают у мариупольцев украинские паспорта и насильственно вывозят их в Россию и временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что по данным мэра Мариуполя, уже более 10 тысяч мирных жителей города погибли, и их количество может увеличиваться, ведь оккупанты постоянно атакуют город.

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