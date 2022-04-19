Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире 24 канала.

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По его словам, фактически для оккупантов есть только две зоны безопасности, там разместили гуманитарную помощь.

Это фактически микрорайон "Восточный" и небольшая примыкающая к нему зона Левобережного района. А с другой – так называемый 23-й жилой массив в направлении Никольского проспекта. Это две небольшие зоны, все остальное – это линия фронта, которая меняется в течение дня,

– заявил Андрющенко.

Советник мэра добавил, что россияне постоянно пытаются сказать, что они что-то контролируют, но на самом деле это не так. "Просто Мариуполь – это и есть линия фронта, там сложно сказать, кто что контролирует", – говорит он.

Андрющенко о боях в Мариуполе и безопасных зонах оккупантов: видео



К слову, российские оккупанты сбрасывают на "Азовсталь" сверхтяжелые авиабомбы. Хотя в подземных укрытиях там находятся как минимум 1 000 гражданских, в основном женщины с детьми и пожилые люди. В городе затруднительное положение – отсутствуют вода, еда, отопление, свет.

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Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, фактивно для окупантів є лише дві зони безпеки, там розташували гуманітарну допомогу.

Це фактично мікрорайон "Східний" і невелика зона Лівобережного району, яка до нього примикає. А з іншого боку – так званий 23-ій житловий масив в напрямку Нікольського проспекту. Це дві невеликі зони, все інше – це лінія фронту, яка змінюється протягом дня,

– заявив Андрющенко.

Радник мера додав, що росіяни постійно намагаються сказати, що вони щось контролюють, але це насправді не так. "Просто Маріуполь – це і є лінія фронту, там важко сказати, хто що контролює", – каже він.

Андрющенко про боїв у Маріуполі та безпечні зони окупантів: відео



До слова, російські окупанти скидають на "Азовсталь" надважкі авіабомби. Хоча у підземних укриттях там перебувають не менше 1 000 цивільних, здебільшого – жінки з дітьми та літні люди. Загалом у місті скрутне становище – відсутні вода, їжа, опалення, світло.

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