Ирина Верещук отметила, что на самом деле в Мариуполе хорошо знают, кто сбрасывал бомбы на головы детей, женщин, пожилых людей.

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"Кто бомбил роддома, драмтеатры. Кто убивает их семьи", – добавила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

По ее словам, то, что они формируют такие картинки, точно не убережет их в будущем. Они будут отвечать за нарушение Женевских конвенций, нарушение Международного гуманитарного права.

"Но теперь вопрос, какой суд должен их привлечь к ответственности. Этим уже занимается господин Малюська – Министр юстиции", – отметила Верещук.

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