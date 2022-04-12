Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на одного из офицеров бригады.

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Он подчеркнул, что несмотря на сложность спецоперации, ее провели успешно.

Я не могу рассказать вам подробности, но могу сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе раненым,

– рассказал офицер бригады.

​ Последние новости о Мариуполе: коротко

Отметим, что Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается.

Ранее появилась информация, что украинское военное командование не связывалось с бойцами "Азова" две недели. Но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил , что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть.

Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Заместитель министра обороны Анна Маляр говорит, что это могли быть фосфорные боеприпасы.

Известно, что в Мариуполе, который больше месяца находится в российской блокаде, погибли от 20 до 22 тысяч человек. Эти данные пока являются только предварительными . Также оккупанты разрушили 40% многоэтажек в городе, в которых жили 84 тысячи человек.