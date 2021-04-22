В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет, защищая жену: видео 18+
В Мариуполе мужчина разгромил супермаркет сети "АТБ". Люди, которые были вместе с ним, сняли все на видео. Человек сам опубликовал запись в сети и сообщил о содеянном, но позже удалил его.
Источник:Mrpl.city
Инцидент произошел на проспекте Нахимова, 106. Мужчина ворвался в супермаркет днем, он начал громко кричать, использовать нецензурную лексику. Сразу же замахнулся топором на пластиковую защиту на кассах.
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Он разбил несколько касс, а после этого набросился и на полочки с товаром. В частности, полностью разбил места на кассах, где хранятся сигареты.
Мужчине удалось напугать всех: и посетителей, и работников. Сразу же люди начали убегать и прятаться. Его сопровождала жена и еще один человек, который и снимал все.
Мужчина разгромил супермаркет: смотрите видео
Причина таких действий
Мужчина в своем посте объяснил, что в этом супермаркете случился конфликт с его женой из-за маски. Он решил отомстить всем, кто якобы оскорбил его возлюбленную, которая в то время была с детьми. Мужчина уверял, что его жену ударил неизвестный.
В Одесском районном управлении полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работает полиция.
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