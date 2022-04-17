Об актуальной ситуации в городе сообщает заместитель мэра Петр Андрющенко. По его словам, хваленая гуманитарная помощь от россиян является просто ничтожной.

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Гуманитарная помощь, которую так широко рекламируют оккупанты, фактически это булка хлеба и бутылка воды в сутки. Выдача гуманитарки проходит в штабах "единой россии", но ее катастрофически не хватает,

– говорит Андрющенко.

Он уверяет, что какую-либо гуманитарную помощь от Украины или международных организаций оккупанты в город не допускают. Также ухудшается ситуация относительно медицинской помощи.

Заместитель мэра Мариуполя говорит, что не хватает врачей, больниц и лекарств, что создает дополнительный риск для жизни.

"Сезонные болезни, последствия сырых подвалов, антисанитария и хронические болезни – все это набирает обороты и люди не могут получить ни консультации, ни лечение", – рассказал Андрющенко.

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