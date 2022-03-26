В Центре отметили, что в захваченной оккупантами части Мариуполя в помещении "Метро" открыли штаб "Единой россии" и бесплатно раздают карточки непризнанного мобильного оператора "Феникс".

Читайте также: Ситуация в Мариуполе все еще сложная: Россия продолжает уничтожать город из всех видов вооружений

Известно, что оккупанты открыли этот штаб в торговом центре на выезде из города. Они цинично называют его "гуманитарным". Помимо мобильных карточек рашисты распространяют различные абсурдные пропагандистские листовки и газеты.

Что известно о мобильной связи на временно оккупированных территориях

"Феникс" – мобильный оператор временно оккупированных территорий Донецкой области

"Лугаком" – оператор на временно оккупированной территории Луганской области;

Свое оборудование "Феникс" и "Лугаком" смонтировали на захваченных башнях украинских операторов;

Сим-карты операторов привязывают к паспортным данным владельца;

"Феникс" и "Лугаком" – непризнанные операторы, поэтому ни одна страна, даже рф, с ними не заключала договор о роуминге;

Непризнанные "республики" еще не заключили соглашение между "Фениксом" и "Лугакомом", чтобы жители ТОТ Донецкой области могли звонить жителям ТОТ Луганской области

Таким образом рф пытается "интегрировать" население оккупированных территорий в ОРДЛО, изолировав от мира,

– говорится в сообщении.

Смотрите также – оккупанты на захваченных территориях уничтожают книги истории Украины: видео