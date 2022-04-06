Ситуация в Мариуполе и в дальнейшем вопиющая. У мирных людей нет ни света, ни воды, ни связи. Продуктов тоже не осталось.

Важно То, что мы можем увидеть в Мариуполе, перекроет Бучу в 100 раз, – Арестович

Россияне готовят масштабную провокацию в Мариуполе

СБУ предупредила, что россияне готовят масштабную фальсификацию. Они намерены собрать в одном месте тела мариупольцев, которых они же и убили.

Будут цинично врать, что это – "массовые жертвы украинских войск".

Важно – оккупанты уничтожили город: как выглядит Мариуполь сейчас: