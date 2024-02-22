Во временно оккупированном Мариуполе местные слышали несколько громких взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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В Мариуполе прогремели взрывы

По состоянию на 14:22 советник мэра Мариуполя сообщил о серии мощных взрывов в регионе. Говорится, что это было где-то на северо-западе от города.

Кроме того, фиксируется работа противовоздушной обороны врага. Сообщается о пуске по меньшей мере трех ракет.

Серия взрывов, где-то на северо-западе от города. В Кальмиусском районе фиксируем работу вражеской ПВО, пуск минимум трех ракет,

– говорится в сообщении Андрющенко.

В частности, он рассказал, что одновременно было зафиксировано вертолеты, которые двигались в сторону Волновахи.

В то же время в оккупированном Бердянске раздался взрыв: что известно