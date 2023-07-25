О том, что Чави избрали "предупреждение", журналистам рассказала представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко.

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Блогер будет находиться под домашним арестом: прокуратура против

Галицкий суд Львова избрал для блогера меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Дмитренко сообщил, что прокуратура не соглашается с такой мерой пресечения и сейчас готовит апелляцию: правоохранители требуют взять подозреваемого под стражу.

Прокуратура имя подозреваемого не называет, из собственных источников в правоохранительных органах журналисты выяснили, что говорится о Марьяне Чаве. Сейчас его задержали, а в поле зрения правоохранителей он попал месяц назад, когда нахамил военным, недавно вернувшиеся с фронта.

Что предшествовало

25 июля стало известно, что блогера из Дрогобыча задержали по подозрению в препятствии законной деятельности ВСУ, изготовлении и распространении материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия России против Украины (ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Согласно информации прокуратуры, блоггер неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами".

Более того, он утверждал, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в вышеуказанном учреждении, являются "преступниками" и призвал препятствовать их деятельности.

Представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская сообщила, что на своих страницах в социальных сетях мужчина поддерживал и оправдывал российскую агрессией, а в одном из эфиров даже унижал украинских защитников.

Теперь блоггеру грозит до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Стоит отметить, что Чава является приверженцем теорий заговоров и выступает против вакцин. К примеру, по его мнению, в Украине нет войны, а также государственных органов и органов местного самоуправления, а также нет понятия "гражданин".