По ее словам, такое решение связано с тем, что она рассказывала "правду о проблемах военных Вооруженных сил Украины".

К теме Есть три модели, – в Раде сказали, когда будет голосование за законопроекты об экономическом бронировании

Как отреагировала Безуглая на свое снятие с должности

Нардеп отметила, что "реакцией комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращения военных сегодня стало голосование о моем снятии с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля".

По словам Безуглой во время заседания звучали такие тезисы: "нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через фейсбук и так далее".

От голосования за снятие Безуглой с должности, по ее словам, воздержались четыре нардепа.

Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и радостно проголосовали все. Эти "подкомитеты" в абсолютном большинстве даже не имеют заседаний, не говоря уже о решениях. Для визиток. Вы молчите внутри и снаружи,

– написала нардеп.

Она отметила, что, мол, ни одного решения комитета за месяцы не было. Ни в отношении "похищения людей в ТЦК и СП, ни Содоля" и тому подобное.

"Я остаюсь заместителем председателя Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины. Дело не в визитках, дело в делах", – подчеркнула Марьяна Безуглая.