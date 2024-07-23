Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Сергей Евтушок.

Смотрите также По стопам Безуглой: из "Слуги народа" вышла еще один нардеп

Почему Безуглая осталась в комитете

По словам Евтушка, при рассмотрении этого вопроса члены комитета из "Слуги народа", кроме главы Сергея Кальченко, "демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум".

Что предшествовало

Перед этим члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовали Раде исключить из состава комитета заместителя председателя комитета Марьяну Безуглую. Также в Верховной Раде зарегистрировали соответствующее постановление.

Однако без одобрения Регламентного Комитета вопрос увольнения Безуглой нельзя вынести на рассмотрение зала парламента.

Напомним, что на прошлой неделе Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа" по собственному заявлению. Она заявила, что больше не хочет ассоциировать себя с фракцией.

Также в феврале 2024 года она вышла из партии "Слуга народа".



