В общественной организации KyivPride написали, что ряд телеграмм-каналов начал распространять фейки, которые привели к острой публичной реакции.
Читайте также Владимир Завадюк откровенно поделился, как его жизнь изменил каминг-аут: фото продюсера с любимым
Состоится ли Марш равенства
КиевПрайд сообщили, что никогда не обращались в КГГА с просьбой о закрытии станций метро или выделении средств из городского бюджета. Организаторы отметили, что выступают против втягивания КиевПрайда в политическое противостояние в столице.
Общественная организация "КиевПрайд" 16 мая обратилась к Киевской городской военной администрации с предложением организовать встречу и согласовать различные варианты проведения Марша. К сожалению, по состоянию на сегодня, такой встречи не состоялось. Мы обеспокоены тем, что общение с городскими властями вышло в публичную плоскость и приобрело эмоциональную окраску,
– говорится в официальном заявлении.
Из-за опасности ракетной атаки, метро рассматривают как основное и наиболее безопасное место для проведения Марша. Организаторы также напоминают о положительном опыте ХарьковПрайда.
КиевПрайд 2024 может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования КГГА или Киевского метрополитена, однако мы как организаторы всегда выступаем за диалог с властью,
– отмечают в организации.
Организаторы надеются на конструктивный диалог и совместный поиск решений, которые позволят провести Марш КиевПрайд 2024 как можно безопаснее.
КиевПрайд проведет мероприятия к Месяцу гордости
- 9 июня 2024 года состоится Благотворительный образовательный фестиваль "КиевПрайд" в арт-центре Closer. На фестивале можно будет послушать лекции, дискуссии, посетить креативные мастерские, ярмарку украинских брендов, психологические консультации, мастер-классы и насладиться музыкальной программой.
- В условиях полномасштабной войны вход на фестиваль будет платным – благотворительный взнос на нужды ВСУ. Так, организаторы собирают 4 миллиона гривен для защитников и защитниц.
- 16 июня 2024 года в Киеве состоится Марш Равенства, который должен был проходить в столичном метро. По плану, участие в нем должны были бы принять не более 500 человек – активисты, представители ЛГБТК+ сообщества и правозащитных организаций, волонтеры.