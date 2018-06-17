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Марш равенства в Киеве: первые столкновения и более полусотни задержанных полицией

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Перед началом Марша равенства в Киеве уже задержали более полусотни активистов
Перед началом Марша равенства в Киеве уже задержали более полусотни активистов / фото из социальных сетей

Столкновения между противниками Марша равенства в Киеве и его участниками, а также полицией начались еще до начала шествия. С 6 утра 17 июня в столице неспокойно: правоохранители сообщают о более полусотни задержанных.

Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции Киева.

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Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства. С ними общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги,
– говорится в сообщении.

При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

Отмечается, что в то время в участки полиции доставили 28 человек, а пяти правоохранителям понадобилась медицинская помощь.

Позже, около 7:45, возле гостиницы "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек.

А по состоянию на 8:15 в полиции сообщили о 56 задержанных.

"Активисты ночевали еще со вчерашнего дня, чтобы выразить свой протест. На утро их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом. Около 20 задержанных, много травмированных", – написал на своей странице в Facebook координатор С14 Сергей Мазур.

Напомним, 17 июня в 9:00 в Киеве состоится Марш равенства, целью которого будет борьба за права ЛГБТ-сообществ. Он получил второе название "КиевПрайд-2018".

Что такое КиевПрайд?Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012 года. Целью Марша равенства является развитие ЛГБТ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ и правозащитными организациями в Украине.

Теги: ЛГБТ Полиция Новости Киева Новости политики
Источник: 24 канал
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