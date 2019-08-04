Марші на День Незалежності: що про це відомо та чого очікувати

9 липня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що параду на День Незалежності в цьому році не буде. Замість цього, сказав він, гроші, які мали б витратити на парад, – а це приблизно 300 мільйонів гривень – віддадуть курсантам і військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у зоні проведення ООС.

Просто, щоб всі розуміли – це не вперше, коли приймається рішення не проводити паради. У відкритих джерелах можна навіть знайти календар, у якому зібрані всі дати, коли парадів на День Незалежності не було.

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В цілому, ситуація – нормальна, якби не одне "але", яке потягнуло за собою ланцюгову реакцію у активної частини населення і, безпосередньо, ветеранів.

Фішка в тому, що президент одразу і не сказав, щоб буде замість параду. Лише коротко спойлернув. Правда, малозрозуміло – мовляв, святкувати День Незалежності будемо, вшановувати героїв теж, але в новому форматі. Ідея скасувати парад була сприйнята українцями по-різному: хтось сказав: "Ну і чорт з ним, як буде, так буде". А комусь це дуже сильно не сподобалось.

Оскільки своїм рішенням президент Зеленський, як то кажуть, залишив простір для маневрів, через брак повної інформації одразу активізувалися не тільки ветерани і волонтери, які хочуть провести парад чи марш власними силами, але й політичні сили, які залюбки використають цю ситуацію у власних інтересах.

Колишній радник колишнього президента Юрій Бірюков поділився своїми думками з цього приводу із виданням BBC News. Він, так само, як і чинний президент, не має плану та формату для параду, але вже готовий його проводити.

"Це точно буде не політична чи навколополітична акція", – каже Бірюков журналісту BBC News. На його думку, вести парад може вже екс-командувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський, який уже висловив бажання приєднатися до заходу – і це, як на мене, хороша ідея і має право на життя. Але ця розмова Бірюкова була опублікована ще 10 липня. Що ж відбувалося потім?



Петро Порошенко та Юрій Бірюков

А потім було те, свідком чого вже був я особисто. Голови ветеранських організацій за одним столом у мене в закладі обговорювали формат "свого параду". Скажу чесно, я був вражений, бо давно такого не бачив: вони не гавкались, а конструктивно вели дискусію. Ті голови ветеранських організацій, які проводили у мене зустріч, вирішили, що парад буде. Навіть не парад, а, скоріше – марш. І він має бути аполітичним і без жодної партійної символіки. Також на тій зустрічі вирішили, що все має бути по закону, тому подадуть всі необхідні заявки і звернення до Київської мерії для проведення заходу.

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Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. А саме те, що через нерозуміння президентом, що ж робити замість параду (бо як інакше пояснити мовчанку – я не знаю) функцію "думати і організовувати" та створювати "новий формат" взяла на себе ветеранська спільнота самотужки. Але на цьому історія не завершилась. Схоже, Володимир Олександрович все ж таки зателефонував очільнику СБУ Баканову, зрозумівши масштаб трагедії, і виконав новий маневр через голову свого офісу пана Богдана. Який на брифінгу видав наступне:

"Замість параду буде хода гідності", – сказав він. За словами пана Богдана, все буде "в єропейському стилі", "дійство буде сучасним в ідеологічному і технічному аспектах", ну і після – грандіозний концерт, яким займається надвідомий режисер. Вам це нічого не нагадує? Я знову не почув жодної конкретики. Нічого – від слова "зовсім"! А виглядає це як звичайне намагання перехопити втрачену ініціативу.

Зрештою, менше ніж за місяць до 24 серпня таки вдалось визначитись. Хода гідності за участі президента – окремо, марш ветеранів без політиків – окремо. На зустрічі з представниками Офісу Президента 1 серпня домовились про спільну координацію, щоб не заважати один одному.

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В принципі, всі все вирішили, окрім одніє маленької деталі: так що ж все-таки буде на День Незалежності, шановні? Бо конкретики від ОП ніхто так і не почув.