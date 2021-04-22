В Днепре водитель маршрутки отказался везти ребенка по праву льготного проезда. Этому возмутился отец ребенка и начал спор. У него завязался конфликт с большинством пассажиров транспорта. Момент спора сняли, а потом опубликовали в сети.

Когда именно это случилось – неизвестно, но видео конфликта впервые появилось в телеграм-каналах 21 апреля в 15:20. Его автором является один из пассажиров общественного транспорта.

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Вероятно, водитель автобуса сказал, что не поедет, пока мужчина не заплатит за проезд своего ребенка. Впоследствии пассажиры начали возмущаться, поскольку все хотели как можно быстрее поехать.

На видео видно, что пассажир с детским рюкзаком несколько раз показывает людям в маршрутке ученический билет своего ребенка. Он апеллирует к законодательству Украины, которое позволяет детям бесплатно ездить в общественном транспорте.

В ответ пассажиры кричат ​​"мы на работу едем", "соблюдайте законы" и "я тебя сейчас выкину отсюда сам". Также конфликтного отца низивалы "больным на голову". Впоследствии один человек из салона сказал, что может дать 2 гривны, а другие согласились "скинуться".

Однако мужчина отказался от такой помощи, продолжал отстаивать свое мнение и предлагал вызвать полицию. Автобус все же поехал, но спор длился и после отправления. Интересно, что ни в отца ребенка, ни в части пассажиров не было защитных масок.

Момент спора в маршрутке: видео телеграм-канала "Х*й Днепр"

Обратите внимание! В маршрутке Львов – Шкло 7 апреля водитель набросился с оскорблениями на участника боевых действий на Донбассе Василия Минджосу. Руководитель не хотел везти АТОшника по удостоверению инвалида войны.