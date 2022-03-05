В эфире 24 канала глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о запуске "зеленых коридоров". В частности он отметил, что удалось согласовать маршруты.

Важно В Мариуполе с 11:00 начнется эвакуация "зеленым коридором": выезжать можно и на собственном авто

Маршрут "зеленого коридора" уже согласован

Павел Кириленко подчеркнул, что сейчас существует настоящая гуманитарная катастрофа в Мариупольском районе и Волновахском районе. Так что это основные направления для работы.

Всю ночь буквально прорабатывались направления. Очень сложная была процедура,

– прокомментировал он.

Известно же, что маршрут "зеленого коридора" будет таким: Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Начнется эвакуация в 11:00. Горожанам разрешат выезжать как организованным властями транспортом, так и личным.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!