Марта Костюк, украинская теннисистка, на следующей неделе примет участие в теннисном турнире WTA 500 в Сеуле. 22-летняя спортсменка узнала против кого будет играть в первом раунде соревнований.

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Марта Костюк определилась с первой соперницей на WTA 500

Украинская теннисистка в первом круге будет соревноваться против представительницы Нидерландов – Аранчеи Рус. До этого спортсменки уже встречались между собой.

Личный счет встреч – 1:1. Сначала Рус победила украинку в первом раунде турнира WTA 250, который проходил в 2018 году в Ташкенте. Через год Марта Костюк взяла реванш в четвертьфинале турнира ITF W60 в испанской Валенсии.

Отметим, что украинка занимает 18-место в обновленном рейтинге мировой Женской теннисной ассоциации. На предыдущем турнире US Open в драматической игре уступила Эмме Наварро и закончила выступления на соревнованиях.