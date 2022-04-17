Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что уже даже жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей начинают понимать, что несет с собой Россия.

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Принудительная мобилизация на оккупированных территориях

Россия продолжает принудительно мобилизовать жителей оккупированного Донбасса – всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет,

– отметил Подоляк.

Он уточнил, что от призыва не спасают даже блат или связи с местной администрацией, поскольку российские кураторы недовольны выполнением плана.

Мобилизированных отправляют в бой без какой-либо подготовки или экипировки. Советник главы ОП подчеркнул, что российские солдаты используют жителей оккупированных территорий как пушечное мясо – бросают вперед для определения огневых позиций.

"Потери безумные. Домой приходят похоронки. Начинают мобилизовывать 17-летних детей", – добавил Подоляк.

У жителей Донбасса открываются глаза

В течение 8 лет Россия рассказывала, что спасает Донбасс.

Сегодня маски окончательно сброшены. Стерт с лица земли Мариуполь, ракетные удары по Краматорску, принудительная мобилизация. У жителей Донбасса исчезают иллюзии по отношению к России,

– подытожил советник главы ОП.

Он заверил, что когда Украина освободит Донбасс, туда наконец-то вернется мир и жизнь.

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