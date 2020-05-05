Масочный режим и запрет на посещение парков не имеют смысла, – эксперт ЮНИСЕФ

Карантин в Украине ввели быстро, поэтому он был эффективным. Однако с медицинской точки зрения запрет на посещение парков и обязательное ношение маски – не имеют оправдания.

Керівник програми з питань здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Андрій Славуцький в інтерв’ю Укрінформу пояснив, що у будь-якому випадку адміністративні вказівки потрібно виконувати.

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Загалом реакцію влади на коронавірус експерт оцінив позитивно, бо це допомогло уповільнити поширення інфекції.

Інша справа, що я не бачу необхідності носити маски на вулиці. Тобто, з медичної точки зору навряд чи є виправдання тому, щоб не бігати у парках, не ходити в парках, але, так чи інакше, адміністративні вказівки потрібно виконувати,

– пояснив він.

Андрій Славуцький вважає, що більш ефективно – тримати дистанцію, постійно мити руки і не торкатися до обличчя.

Експерт пояснив, що коронавірус – це інфекція, яка передається крапельним і контактним шляхом. Якщо перебувати на відстані двох метрів від людини, то при розмові, співі, чханні, кашлі – частинки не долітатимуть.

Навіщо носити маску: пояснення МОЗГоловний санітарний лікар України Віктор ляшко пояснював, що це потрібно заради безпеки всіх нас. Усі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих.

Водночас Славуцький наголосив, що ви можете самі не захворіти, але стати переносником інфекції.

Взятися брудними руками за дверну ручку, а потім за неї візьметься інша людина. Ось таким чином і відбувається поширення захворювання,

– додав експерт.

Зауважимо, що від наразі в Україні заборонено відвідувати парки, а люди зобов’язані носити захисну маску у громадських місцях. Вже з 11 травня карантин послаблять.



Що відомо про послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу