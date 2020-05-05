13:23
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Масочный режим и запрет на посещение парков не имеют смысла, – эксперт ЮНИСЕФ

      - Читати новину українською
      Експерт ЮНІСЕФ оцінив карантин в Україні
      Експерт ЮНІСЕФ оцінив карантин в Україні / Getty Images

      Карантин в Украине ввели быстро, поэтому он был эффективным. Однако с медицинской точки зрения запрет на посещение парков и обязательное ношение маски – не имеют оправдания.

      Керівник програми з питань здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Андрій Славуцький в інтерв’ю Укрінформу пояснив, що у будь-якому випадку адміністративні вказівки потрібно виконувати.

      Зверніть увагу В Україні у 12 697 людей виявили коронавірус: за добу підтвердили 366 випадків

      Загалом реакцію влади на коронавірус експерт оцінив позитивно, бо це допомогло уповільнити поширення інфекції.

      Інша справа, що я не бачу необхідності носити маски на вулиці. Тобто, з медичної точки зору навряд чи є виправдання тому, щоб не бігати у парках, не ходити в парках, але, так чи інакше, адміністративні вказівки потрібно виконувати,
      – пояснив він.

      Андрій Славуцький вважає, що більш ефективно – тримати дистанцію, постійно мити руки і не торкатися до обличчя.

      Експерт пояснив, що коронавірус – це інфекція, яка передається крапельним і контактним шляхом. Якщо перебувати на відстані двох метрів від людини, то при розмові, співі, чханні, кашлі – частинки не долітатимуть.

      Навіщо носити маску: пояснення МОЗГоловний санітарний лікар України Віктор ляшко пояснював, що це потрібно заради безпеки всіх нас. Усі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих.

      Водночас Славуцький наголосив, що ви можете самі не захворіти, але стати переносником інфекції.

      Взятися брудними руками за дверну ручку, а потім за неї візьметься інша людина. Ось таким чином і відбувається поширення захворювання,
      – додав експерт.

      Зауважимо, що від наразі в Україні заборонено відвідувати парки, а люди зобов’язані носити захисну маску у громадських місцях. Вже з 11 травня карантин послаблять.

      послаблення карантину україна 11 травня
      Що відомо про послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Здоровье Новости Украины Новости политики ЮНИСЕФ Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Бой с Коломойским: чего ждать, если украинцы проиграют
      сегодня , 12:30 Бой с Коломойским: чего ждать, если украинцы проиграют
      Віталій Шабунін
      Новости о коронавирусе 4 мая: карантин продлили – все подробности
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 4 мая: карантин продлили – все подробности
      Соломія Ніколайчук