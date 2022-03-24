Об этом в эфире 24 канала рассказала Ольга Кошерная – эксперт по ядерной энергетике. По ее словам, масштаб пожаров может быть довольно большим.

К теме Рост концентрации цезия в Киеве – незначительный и не является поводом для беспокойства, – МАГАТЭ

Кошерная: повышение уровня радиации – следствие лесных пожаров

Кошерная отметила, что уже известно, что оккупанты воруют технику пожарных частей, которая является дорогой. Получается, что внутри зоны отчуждения нет техники, которой можно тушить пожары. Также и персонала по сути нет.

Я боюсь, что масштаб пожаров может быть большим, как у нас было не так давно. Довольно сухо в лесу,

– пояснила она.

Эксперт по ядерной энергетике все же отметила, что не думает, что будет значительное повышение за пределами зоны. Однако это зависит от направления ветра.

У нас есть ученые, которые моделируют зависимость от погодных условий и распространение радионуклидов на основе измерения датчиков в зоне отчуждения, но датчики не работают. Повышение уровня радиации – следствие лесных пожаров. Ольга Кошерная Эксперт по ядерной энергетике

Ядерный эксперт высказалась о ситуации в Чернобыльской зоне: смотрите видео