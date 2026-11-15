В Праге более 400 тысяч человек вышли на протест против политики правительства в отношении СМИ

Об этом пишут издания Idnes, TN Nova и Novinky.

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Почему сотни тысяч людей вышли на протест в Праге?

Акцию организовала общественная организация "Миллион моментов за демократию".

По оценке ее председателя Микулаша Минаржа, на митинг пришло от 350 до 450 тысяч человек.

Митинг начался в 14:00 по местному времени. Уже через полчаса организаторы сообщили, что отведенная для акции территория полностью заполнена.

Из-за большого количества людей пражский метрополитен работал в усиленном режиме, а к месту проведения протеста запустили дополнительные трамваи.

Масштаб протеста в Праге: смотрите видео

Главное требование участников протеста – сохранить независимость общественного вещания. Они призвали правительство отозвать законопроект об отмене лицензионных сборов, не сокращать финансирование СМИ и провести открытое обсуждение реформы с участием экспертов и представителей власти.

Кроме того, организация требует от правительственной коалиции отстранить Томио Окамуру от должности председателя Палаты депутатов и не допускать политическое движение "Свобода и прямая демократия" (SPD) к руководству Министерством обороны.

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Микулаш Минарж также пригласил представителей правительства на публичную дискуссию с экспертами, запланированную на 2 декабря. Он призвал власти гарантировать, что в будущем важные решения не будут приниматься поспешно и без надлежащего обсуждения.

Сотни тысяч людей вышли на акцию протеста в центре Праги: смотрите видео

Протестующие опасаются, что финансирование общественных вещателей напрямую из госбюджета даст правительству больше возможностей влиять на редакционную политику. Они ссылаются на опыт Венгрии, Словакии, Польши и Сербии, где, по их мнению, политическое давление ослабило независимость СМИ.

В то же время организаторы подчеркивают, что проблема не ограничивается только Суспильне. Они считают действия правительства частью более широкого ослабления демократических институтов, в частности независимости судов, гражданского общества и сил безопасности.

Участники митинга также обвинили премьер-министра Андрея Бабиша во лжи и ненадлежащем управлении.

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Тот, в свою очередь, заявил, что уважает право граждан на протест, однако не согласен с их обвинениями.

Бабиш заверил, что правительство не собирается устанавливать контроль над Суспильными СМИ, вмешиваться в их работу или диктовать, что они должны освещать. По его словам, действующая система финансирования устарела, а ее реформирование соответствует практике других европейских стран.

Что предшествовало протесту

24 октября коалиционное большинство в парламенте Чехии поддержало в первом чтении законопроект об отмене обязательных сборов за пользование Суспильным телевидением и радио.

Вместо этого финансирование Чешского телевидения и Чешского радио планируется перевести непосредственно в государственный бюджет.

Первоначальный план реформы предусматривал сокращение финансирования вещательных компаний примерно на 15%. Это может привести к увольнению части сотрудников и сокращению производства программ.

После голосования протестующие пытались проникнуть в здание парламента.

Впоследствии, 25 октября, на Староместской площади в Праге состоялась еще одна масштабная акция под лозунгом "Руки прочь от СМИ".

А 3 ноября сотрудники Чешского телевидения и Чешского радио провели забастовку в знак протеста против планируемых изменений в финансировании.