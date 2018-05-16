Масштабная драка на стройплощадке в Киеве: много пострадавших

Днем 16 мая на стройплощадке на Осокорках в Киеве произошла масштабная драка.

Столкновения вспыхнули между общественными активистами и охранниками стройки на улице Елизаветы Чавдар в Дарницком районе Киева.

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По данным правоохранителей, пострадали по меньшей мере 17 человек.

Как информирует сообщество "Киев Оперативный, драки вспыхнули между представителями нового застройщика и "титушками" с одной стороны и молодыми людьми в футболках с надписями "Национальные дружины".

На фото с места столкновений видно нескольких окровавленных лиц и заметно, что полицейским пришлось доставать оружие.

К слову, в ночь на 16 мая на улице Милютенко в Киеве произошла еще одна кровавая драка с участием полиции и коммунальщиков.