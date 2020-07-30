В Одессе на углу проспекта Шевченко и улицы Гагарина автомобиль Патрульной полиции Toyota Prius врезался в микроавтобус Renault. Последний принадлежит службе доставки воды. Инцидент произошел примерно в 5 утра 30 июля.

Авто полиции врезалось в микроавтобус в Одессе: детали

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали несколько человек – полицейские и водитель микроавтобуса. На месте работают врачи скорой помощи и спасатели. Об этом пишет местное издание "Думская".

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Предварительно, причиной ДТП стало то, что Prius поворачивал с Гагарина на Шевченко, и в это время по прямой по перекрестку проезжал микроавтобус.

В результате столкновения у легкового автомобиля смяло левую часть кузова. У микроавтобуса – переднюю часть корпуса и бампер.

Подробности инцидента выясняют следователи.

Последствия столкновения ДТП с участием патрульных в Одессе (Фото: Думская)

Что известно о пострадавших

Предварительно, пострадали 3 человека. В автомобиле патрульной полиции находился экипаж из мужчины и девушки. Микроавтобусом управлял мужчина. Их госпитализировали

Все трое получили черепно-мозговые травмы. У девушки и водителя микроавтобуса – также переломы ребер. Кроме того, у девушки может быть травма спины.

Видео с места столкновения авто патрульных и микроавтобуса в Одессе

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К слову, накануне на Харьковщине в селе Циркуны машина скорой помощи сбила женщину-пешехода. Потерпевшая погибла на месте аварии.