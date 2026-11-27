Об этом говорится в заявлении полиции Цюриха.

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Что известно о масштабном ДТП в Швейцарии?

Авария произошла ранним утром 27 ноября в муниципалитете Линдау. По данным полиции Цюриха, около 5:45 по местному времени на автомагистрали А1 в направлении Санкт-Галлена произошло несколько столкновений.

Всего в ДТП попали 23 легковых автомобиля, 6 фургонов и 8 грузовиков. Большинство поврежденных транспортных средств пришлось эвакуировать.

В результате аварии пострадали десять человек. Шестеро из них получили легкие травмы, еще четверо – травмы средней тяжести.

На месте работали экстренные службы. Пожарные извлекли одного человека из автомобиля, а также обеспечили пожарную безопасность во время эвакуации автоцистерны. Непострадавших сопроводили в зону отдыха Кемптталь.

Точную причину крупного ДТП пока не установили. Полиция проводит расследование, однако известно, что на момент аварии на дороге были зимние условия.

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По предварительным данным, автомагистраль А1 в направлении Санкт-Галлена будет оставаться закрытой до позднего вечера. Для водителей организовали объездные маршруты и обозначили их соответствующими дорожными знаками.

На месте продолжаются оформление аварии и спасательные работы. Полиция рекомендует водителям объезжать район ДТП в широком радиусе.

Напомним, в египетской столице Каире 25 ноября грузовик с нефтепродуктами опрокинулся и загорелся, погибло не менее 31 человека. Еще 21 человек получил ранения, а огонь уничтожил 27 автомобилей.