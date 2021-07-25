Возгорание произошло в чердачном помещении здания на Лиговском проспекте, 115. Огонь уже распространился на площади 1 500 квадратных метров.
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В российском Санкт-Петербурге 25 июля вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. Всю округу заволокло густым черным дымом.
Источник:"РИА Новости"
Возгорание произошло в чердачном помещении здания на Лиговском проспекте, 115. Огонь уже распространился на площади 1 500 квадратных метров.
Читайте также Горит почти весь запад США: лесные пожары охватили уже 12 штатов
Новость дополняется…