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      Масштабный фестиваль Comic Con Ukraine: впечатляющие фото и видео

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      В Киеве стартовал фестиваль комикс-культуры Comic Con Ukraine. Посетители мероприятия переодеваются в своих любимых героев из фильмов, комиксов или компьютерных игр. На фестивале также проходят турниры среди геймеров, различные конкурсы и встречи с известными людьми: актерами, писателями и разработчиками игр.

      Один из самых масштабных фестивалей в Украине – Comic Con Ukraine. В 2018 году на него пришли 25 тысяч человек, а в 2019 году ожидают более 30 тысяч.

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      Половина из этих людей в совершенно разнообразных костюмах. Например, корреспонденты 24 канала встречали людей в костюме Иисуса, с нижним бельем на голове, персонажей из комиксов и фильмов. Специально обустроенных мест для фотографий на фестивале есть до 30.

      Как происходит фестиваль / Фото 24 канала (Егор Скорина):

      "У меня фем версия из "Невероятных приключений ДжоДжо". Для этого готовилась где-то с два месяца и мне это очень понравилось. Это первый раз, когда я косплею. Много людей, поэтому теряюсь, но мне нравится", – рассказала участница фестиваля.

      Смотрите видео с фестиваля:

      Ожидают на фестивале звездных гостей – это актер, который играл в фильме "Назад в будущее", где исполнил ученого. Также должен прибыть Дэнни Трехо, известный по фильму "Мачете". Фестиваль продлится два дня: с 21 по 22 сентября 2019 года.

      Фестиваль Comic Con Ukraine / Фото 24 канала (Яромир Вдович):

      На фестивале был и актер Кристофер Ллойд.

      Кристофер Ллойд

      комік кон
      Костюм Дейнерис из "Игры престолов" // фото 24 канал, Виктория Кутьина

      комік кон\
      Капитан Джек Спарроу из "Пиратов Карибского моря" // фото 24 канал, Виктория Кутьина

      комік кон
      Лея из "Звездных войн" // фото 24 канал, Виктория Кутьина

      Comic Con Ukraine 2019 // фото 24 канал, Виктория Кутьина

      Что такое  Comic Con Ukraine?Событие на которое собираются фаны комиксов, фестиваль разнообразных мероприятий для фанатов комиксов: встреч с издателями, писателями и художниками, тематические игры, косплей и тому подобное. Также комик-конами называют просто мультижанровые фестивали популярной культуры.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Новости Киева Фестивали
      Источник: 24 канал
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