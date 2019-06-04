Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике под Киевом: фото, видео
В Василькове на Киевщине на территории птицефабрики "Ясенсвит" занялся крупный пожар.
Корреспондент 24 канала сообщил, что пожар произошел около 12:00 в отдельном одноэтажном цехе с птицей.
Читайте также: Пожар произошел на бывшем заводе Порошенко "Кузница на Рыбальском" фото, видео
Площадь пожара составила более чем 15 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли более 50 пожарных и 13 единиц техники.
В ГСЧС Киевской области отметили, что в 13:50 спасатели локализовали пожар, а в 14:25 – ликвидировали.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Пожар на птицефабрике
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что из-за пожара в столице Украины проводятся замеры воздуха.
Пожар вспыхнул около 12:00
Смотрите видео масштабного пожара под Киевом:
Спасатели пытаются потушить пожар