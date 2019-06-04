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      Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике под Киевом: фото, видео

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      Пожар на птицефабрике под Киевом 4 июня 2019 - фото, видео
      Крупный пожар вспыхнул на птицефабрике под Киевом / ГСЧС

      В Василькове на Киевщине на территории птицефабрики "Ясенсвит" занялся крупный пожар.

      Корреспондент 24 канала сообщил, что пожар произошел около 12:00 в отдельном одноэтажном цехе с птицей. 

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      Площадь пожара составила более чем 15 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли более 50 пожарных и 13 единиц техники.

      В ГСЧС Киевской области отметили, что в 13:50 спасатели локализовали пожар, а в 14:25 – ликвидировали.

      К счастью, погибших и пострадавших нет.

      пожежа васильків птахофабрика
      Пожар на птицефабрике

      Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что из-за пожара в столице Украины проводятся замеры воздуха.

      пожежа птахофабрика
      Пожар вспыхнул около 12:00

      Смотрите видео масштабного пожара под Киевом:

       

      пожежа васильків птахофабрика
      Спасатели пытаются потушить пожар

       

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Киева Пожар
      Источник: 24 канал
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