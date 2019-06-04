Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике под Киевом: фото, видео

В Василькове на Киевщине на территории птицефабрики "Ясенсвит" занялся крупный пожар.

Корреспондент 24 канала сообщил, что пожар произошел около 12:00 в отдельном одноэтажном цехе с птицей.

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Площадь пожара составила более чем 15 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли более 50 пожарных и 13 единиц техники.

В ГСЧС Киевской области отметили, что в 13:50 спасатели локализовали пожар, а в 14:25 – ликвидировали.

К счастью, погибших и пострадавших нет.



Пожар на птицефабрике

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что из-за пожара в столице Украины проводятся замеры воздуха.



Пожар вспыхнул около 12:00

Смотрите видео масштабного пожара под Киевом:



Спасатели пытаются потушить пожар