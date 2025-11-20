Половина "Искандеров" будет попадать в цель, – авиаэксперт сказал, почему ракет к Patriot не хватает

Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны. Эффективной против баллистических ракет является американская система Patriot, достаточное количество этих ракет может вывести защиту украинского неба на новый уровень.

При этом стоит заметить, что заводы в России производят сотни ракет в год. Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап, отметив, что количество ракет ПВО значительно меньше.

Почему ПВО не хватает?

По словам авиационного эксперта, ракет Patriot, которые могут противодействовать баллистике, производят в год примерно 750. Это столько же, сколько производит Россия своего оружия.

"Соответственно для этого, чтобы сбить один "Искандер" надо иметь минимум 2 ракеты Patriot. То есть половина баллистических ракет “Искандер” у нас всегда будет находить свои цели", – добавил Константин Криволап.

Обратите внимание! "Искандер-М" имеет большую боевую часть, увеличенную скорость и улучшенную систему управления. Это позволяет ей более точно наводиться на цель. также ракета маневренная и может уклоняться от систем ПВО. Сбить ее можно только системой Patriot.

