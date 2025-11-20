Половина "Іскандерів" влучатиме в ціль, – авіаексперт сказав, чому ракет до Patriot не вистачає

Україна потребує посилення протиповітряної оборони. Ефективною проти балістичних ракет є американська система Patriot, достатня кількість цих ракет може вивести захист українського неба на новий рівень.

При цьому варто зауважити, що заводи у Росії виробляють сотні ракет на рік. Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап, зауваживши, що кількість ракет ППО значно менша.

Чому ППО не вистачає?

За словами авіаційного експерта, ракет Patriot, які можуть протидіяти балістиці, виробляють на рік приблизно 750. Це стільки само, скільки виробляє Росія своєї зброї.

"Відповідно для цього, щоб збити один "Іскандер" треба мати щонайменше 2 ракети Patriot. Тобто половина балістичних ракет “Іскандер” у нас завжди знаходитиме свої цілі", – додав Костянтин Криволап.

Зверніть увагу! "Іскандер-М" має велику бойову частину, збільшену швидкість та покращену систему керування. Це дозволяє їй більш точно наводитися на ціль.Також ракета маневрова й може ухилятися від систем ППО. Збити її можна тільки системою Patriot.

