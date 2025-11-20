При этом стоит заметить, что заводы в России производят сотни ракет в год. Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап, отметив, что количество ракет ПВО значительно меньше.
Почему ПВО не хватает?
По словам авиационного эксперта, ракет Patriot, которые могут противодействовать баллистике, производят в год примерно 750. Это столько же, сколько производит Россия своего оружия.
"Соответственно для этого, чтобы сбить один "Искандер" надо иметь минимум 2 ракеты Patriot. То есть половина баллистических ракет “Искандер” у нас всегда будет находить свои цели", – добавил Константин Криволап.
Обратите внимание! "Искандер-М" имеет большую боевую часть, увеличенную скорость и улучшенную систему управления. Это позволяет ей более точно наводиться на цель. также ракета маневренная и может уклоняться от систем ПВО. Сбить ее можно только системой Patriot.
Россия атаковала Украину 19 ноября
- Враг ударил по Тернополю крылатыми ракетами, Х-101, одной баллистической ракетой и дронами. Одна из крылатых ракет попала в многоэтажку. разрушив несколько этажей. Стоит заметить, что она содержит компоненты из США, Китая и стран Европы.
- В результате жестокого удара погибло 26 человек, среди них дети, еще около 20 до сих пор продолжают искать. В полиции сообщили, что большинство жертв погибли именно от пламени. Огневая волна мгновенно накрыла весь дом.
- Также россияне били по другим митам на Западе. Во Львове целились в энергообъект, горели деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. Из-за возгорания шин над городом стояли густые столбы дыма.