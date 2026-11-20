Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак в социальной сети X.

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Что известно об эвакуации в аэропорту Жешув

Утром во время обстрела Украины польские военные задействовали средства противовоздушной обороны, а гражданское движение в аэропорту было приостановлено из-за работы боевой авиации.

Климчак отметил, что решение об эвакуации персонала диспетчерской башни аэропорта приняло Польское агентство аэронавигационных услуг.

По словам министра, во временном укрытии находились девять человек, в том числе шесть сотрудников оперативного персонала. Ранее подобную эвакуацию дважды проводили для сотрудников диспетчерской башни TWR в Люблине.

Напомним, утром правительственный центр безопасности Польши сообщил о возможном вторжении в воздушное пространство страны неизвестных объектов на фоне массированной российской атаки на Украину.

Как заявил пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский, в поселке Хмелек Люблинского воеводства раздался сильный взрыв. По его словам, военные проверяют два возможных случая нарушения воздушного пространства.

В то же время польские экстренные службы сообщили об обнаружении обломков неизвестного летательного объекта в Люблинском воеводстве. На месте продолжается тушение пожара.