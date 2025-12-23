Россия поставила себе три задачи во время новых массированных атак, Храпчинский

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Кроме террора украинских городов, враг имел 3 цели во время обстрелов, учитывая переход на зимний период.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что говорится, в частности, об энергетике. Кроме того, враг целился на конкретные предприятия.

Смотрите также Будет становиться все хуже: с 1 января Россию ждет удар

Какие 3 задачи поставила себе Россия во время массированных атак?

Бывший офицер Воздушных сил отметил, что ранее основной целью врага было уничтожение генерации. Во время атак сейчас – уничтожение логистики поставок электроэнергии и дополнительно уничтожение логистики в целом. В частности, россияне в последнее время часто атаковали Одесскую область, эти обстрелы были связаны с уничтожением дорожной логистики.

Третья задача – это уничтожение производственных мощностей по производству средств поражения или противодействия или любого оружия. У нас есть потери производственных мощностей, потому что враг получает разведывательную информацию, у нас до сих пор половину источников есть открытом доступе, где есть основные производственные мощности, предприятия.

По его словам, благодаря открытым реестрам россияне могут атаковать объекты, которые не являются военными, но обозначены как критические предприятия. Это позволяет врагу предвидеть, что там может быть.

Обратите внимание! Одним из энергетических предприятий, который атаковали россияне сегодня, стал металлургический комбинат "Запорожсталь". Также известно о обстрелах объектов ДТЭК.

Основная цель врага – это удары по энергетике, снабжение энергетики и логистика. Если мы говорим о прифронтовой пограничной зоне, то это логистика вооружения,

– подчеркнул Храпчинский.

Он добавил, что удары по мостам начались после того, когда была обнародовали информацию о том, что Румыния планирует построить хаб для поставки вооружения Украины вроде Жешува, что в Польше. Этот хаб должен был обеспечить Юг, в частности Херсонский и Запорожские направления со стороны Рени. Именно это очень обеспокоило врага.

Куда били россияне 23 декабря?