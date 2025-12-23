Росія поставила собі три завдання під час нових масованих атак, – Храпчинський
- Росія атакувала Україну, зосереджуючи удари на знищенні логістики постачання електроенергії та загальної логістики.
- Ворог також націлювався на виробничі потужності, користуючись відкритими реєстрами для визначення критичних об'єктів.
В ніч на 23 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Крім терору українських міст, ворог мав 3 мети під час обстрілів, зважаючи на перехід на зимовий період.
Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що мовиться, зокрема, про енергетику. Крім того, ворог цілився на конкретні підприємства.
Які 3 завдання поставила собі Росія під час масованих атак?
Колишній офіцер Повітряних сил зазначив, що раніше основною метою ворога було знищення генерації. Під час атак зараз – знищення логістики постачання електроенергії і додатково знищення логістики загалом. Зокрема, росіяни останнім часом часто атакували Одещину, ці обстріли були пов'язані зі знищенням дорожньої логістики.
Третє завдання – це знищення виробничих потужностей щодо виробництва засобів ураження або протидії або будь-якої зброї. У нас є втрати виробничих потужностей, бо ворог отримує розвідувальну інформацію, у нас досі половину джерел у відкритому доступі, де є основні виробничі потужності, підприємства.
За його словами, завдяки відкритим реєстрам росіяни можуть атакувати об'єкти, які не є військовими, але позначені як критичні підприємства. Це дозволяє ворогу передбачати, що там може бути.
Зверніть увагу! Одним з енергетичних підприємств, яке атакували росіяни сьогодні, став металургійний комбінат "Запоріжсталь". Також відомо про обстріли об'єктів ДТЕК.
Основна мета ворога – це удари по енергетиці, постачання енергетики і логістика. Якщо ми кажемо про прифронтову прикордонну зону, то це логістика озброєння,
– наголосив Храпчинський.
Він додав, що удари по мостах почались після того, як було оприлюднено інформацію про те, що Румунія планує збудувати хаб для постачання озброєння України на кшталт Жешува, що у Польщі. Цей хаб мав забезпечити Південь, зокрема Херсонський та Запорізькі напрямки з боку Рені. Саме це дуже занепокоїло ворога.
Куди били росіяни 23 грудня?
- Ворог пошкодив енергетичні об'єкти у Тернопільській області. Через це там від електропостачання відключено близько 280 тисяч абонентів.
- Росіяни атакували і Рівненщину – там пошкоджено енергооб'єкт. В області приблизно 300 тисяч абонентів залишилися без світла, а критична інфраструктура переходить на альтернативні джерела.
- Ціллю окупантів також став критичний об'єкт на Прикарпатті, який вони атакували безпілотниками. У ліквідації наслідків атаки залучені відповідні служби.
- Внаслідок атаки в Одеській області пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру.