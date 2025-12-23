Росія поставила собі три завдання під час нових масованих атак, – Храпчинський

В ніч на 23 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Крім терору українських міст, ворог мав 3 мети під час обстрілів, зважаючи на перехід на зимовий період.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що мовиться, зокрема, про енергетику. Крім того, ворог цілився на конкретні підприємства.

Які 3 завдання поставила собі Росія під час масованих атак?

Колишній офіцер Повітряних сил зазначив, що раніше основною метою ворога було знищення генерації. Під час атак зараз – знищення логістики постачання електроенергії і додатково знищення логістики загалом. Зокрема, росіяни останнім часом часто атакували Одещину, ці обстріли були пов'язані зі знищенням дорожньої логістики.

Третє завдання – це знищення виробничих потужностей щодо виробництва засобів ураження або протидії або будь-якої зброї. У нас є втрати виробничих потужностей, бо ворог отримує розвідувальну інформацію, у нас досі половину джерел у відкритому доступі, де є основні виробничі потужності, підприємства.

За його словами, завдяки відкритим реєстрам росіяни можуть атакувати об'єкти, які не є військовими, але позначені як критичні підприємства. Це дозволяє ворогу передбачати, що там може бути.

Зверніть увагу! Одним з енергетичних підприємств, яке атакували росіяни сьогодні, став металургійний комбінат "Запоріжсталь". Також відомо про обстріли об'єктів ДТЕК.

Основна мета ворога – це удари по енергетиці, постачання енергетики і логістика. Якщо ми кажемо про прифронтову прикордонну зону, то це логістика озброєння,

– наголосив Храпчинський.

Він додав, що удари по мостах почались після того, як було оприлюднено інформацію про те, що Румунія планує збудувати хаб для постачання озброєння України на кшталт Жешува, що у Польщі. Цей хаб мав забезпечити Південь, зокрема Херсонський та Запорізькі напрямки з боку Рені. Саме це дуже занепокоїло ворога.

Куди били росіяни 23 грудня?