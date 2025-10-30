Мониторы писали, что российские ракеты залетели в Молдову: что говорят в Кишиневе

Утром 30 октября Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину. Под утро враг запустил ракеты. Все они преимущественно летели на Запад. Во время атаки мониторы сообщали о залете российских снарядов в воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Министерство обороны Молдовы опубликовало заявление, в котором ответило, действительно ли российские ракеты залетали в воздушное пространство страны, передает 24 Канал.

Смотрите также 20 лет проживал в Украине и стал премьер-министром Молдовы: кто такой Александру Мунтяну

Залетали ли российские ракеты в Молдову?

Телеграмм-каналы писали о вражеских снарядах на севере Молдовы. Но в оборонном ведомстве говорят, что ничего такого не заметили.

Системы мониторинга воздушного пространства, находящихся на вооружении Национальной Армии, не зафиксировали нарушений воздушного пространства Республики Молдова,

– говорится в сообщении минобороны.

Обратите внимание! В сети опубликовали карту движения вражеских ракет и дронов в ночь на 30 октября.

К слову, Польша поднимала свою авиацию, чтобы обезопасить свою территорию от российских ударов.

Напомним, что во время массированной атаки оккупанты снова нацелились на энергетическую инфраструктуру. Под ударом были ТЭС в разных областях.

Что известно о массированной атаке на Украину 30 октября?