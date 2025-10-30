Монітори писали, що російські ракети залетіли до Молдови: що кажуть у Кишиневі

Вранці 30 жовтня Росія вкотре масовано обстріляла Україну. Під ранок ворог запустив ракети. Усі вони переважно летіли на Захід. Під час атаки монітори повідомляли про заліт російських снарядів у повітряний простір Молдови і Румунії.

Міністерство оборони Молдови опублікувало заяву, у якій відповіло, чи справді російські ракети залітали до повітряного простору країни, передає 24 Канал.

Чи залітали російські ракети у Молдову?

Телеграм-канали писали про ворожі снаряди на півночі Молдови. Але в оборонному відомстві кажуть, що нічого такого не помітили.

Системи моніторингу повітряного простору, що перебувають на озброєнні Національної Армії, не зафіксували порушень повітряного простору Республіки Молдова,

– йдеться у повідомленні міноборони.

До слова, Польща піднімала свою авіацію, аби убезпечити свою територію від російських ударів.

Нагадаємо, що під час масованої атаки окупанти знову націлилися на енергетичну інфраструктуру. Під ударом були ТЕС у різних областях.

Що відомо про масовану атаку на Україну 30 жовтня?