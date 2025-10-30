Монітори писали, що російські ракети залетіли до Молдови: що кажуть у Кишиневі
- Вранці 30 жовтня Росія масовано обстріляла Україну.
- Монітори писали про заліт російських ракет до Молдови.
- У Кишиневі спростували повідомлення телеграм-каналів.
Вранці 30 жовтня Росія вкотре масовано обстріляла Україну. Під ранок ворог запустив ракети. Усі вони переважно летіли на Захід. Під час атаки монітори повідомляли про заліт російських снарядів у повітряний простір Молдови і Румунії.
Міністерство оборони Молдови опублікувало заяву, у якій відповіло, чи справді російські ракети залітали до повітряного простору країни, передає 24 Канал.
Дивіться також 20 років проживав в Україні й став прем'єр-міністром Молдови: хто такий Александру Мунтяну
Чи залітали російські ракети у Молдову?
Телеграм-канали писали про ворожі снаряди на півночі Молдови. Але в оборонному відомстві кажуть, що нічого такого не помітили.
Системи моніторингу повітряного простору, що перебувають на озброєнні Національної Армії, не зафіксували порушень повітряного простору Республіки Молдова,
– йдеться у повідомленні міноборони.
Зверніть увагу! У мережі опублікували карту руху ворожих ракет і дронів у ніч проти 30 жовтня.
До слова, Польща піднімала свою авіацію, аби убезпечити свою територію від російських ударів.
Нагадаємо, що під час масованої атаки окупанти знову націлилися на енергетичну інфраструктуру. Під ударом були ТЕС у різних областях.
Що відомо про масовану атаку на Україну 30 жовтня?
- Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, що атака 30 жовтня, ймовірно, була найпотужнішою за весь час війни. Ворог використав иблизько 650 дронів і понад 50 ракет. За його словами, Росія заздалегідь накопичувала зброю для цієї атаки. Удар завдавали, зокрема, літаки Ту-95, які можуть нести до чотирьох ракет. Застосовано приблизно 30 ракет Х-101, а також інші типи – Х-59, Х-69, Х-31П, "Кинджал", "Іскандер" і "Кабір". Фактично, Росія використала майже всі види зброї, які мала під рукою.
- Під ворожим обстрілом були Вінницька, Київська, Миколаївська, Черкаська, Полтавська, Дніпровська, Чернігівська, Сумська, Івано‑Франківська, Львівська та інші області.
- На Вінниччині загинула 7-річна дівчинка, ще 4 людини поранено.
- Внаслідок атаки на Запоріжжя два чоловіки загинули, понад 20 людей постраждали, серед них є діти.