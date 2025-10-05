Оккупанты массированно атаковали Львовскую область. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Некоторые дома разрушены до основания.

Вражеский удар по Лапаевке – поселку под Львовом – унес жизни людей, передает 24 Канал.

Что известно о российском обстреле Лапаевки?

В поселке разбиты частные дома. Спасатели ищут под завалами людей.

В прокуратуре рассказали, что один из домов разрушен до фундамента. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых – 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим предоставлена ​​помощь на месте.

Российская ракета уничтожила дом до основания / Фото "Радио Свобода"

Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что противник атаковал жилую застройку в Лапаевке. Один дом разрушен, еще 8 – повреждены. Всего во Львовской области шесть человек получили ранения.

Россияне атаковали Лапаевку / Фото "Суспильное"

Последствия атаки на Львовскую область / Фото ГСЧС

Какие последствия массированной атаки на Украину?