Будинок зруйновано до фундаменту: ЗМІ показали кадри з Лапаївки, де Росія вбила цілу родину
- Російський ракетний удар у Лапаївці вбив чотирьох людей.
- Один будинок зруйновано, ще вісім пошкоджено.
Окупанти масовано атакували Львівську область. Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Деякі будинки зруйновані вщент.
Ворожий удар по Лапаївці – селищу під Львовом – забрав життя людей, передає 24 Канал.
Що відомо про російський обстріл Лапаївки?
У селищі потрощені приватні будинки. Рятувальники шукають під завалами людей.
У прокуратурі розповіли, що один із будинків зруйнований до фундаменту. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких – 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім'ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.
Російська ракета знищила будинок вщент / Фото "Радіо Свобода"
Очільник ОВА Максим Козицький уточнив, що противник атакував житлову забудову у Лапаївці. Один будинок зруйнований, ще 8 – пошкоджені. Загалом у Львівській області шість людей зазнали поранень.
Росіяни атакували Лапаївку / Фото "Суспільне"
Наслідки удару по Лапаївці: дивіться відео
Руїни на місці удару по Лапаївці: дивіться відео
Окупанти обстріляли селище під Львовом: дивіться відео
Наслідки атаки на Львівщину / Фото ДСНС
Які наслідки масованої атаки на Україну?
- За словами президента Зеленського, уночі росіяни запустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Окупанти били крилатими ракетами і дронами. Під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
- У Запоріжжі одна людина загинула, ще 10 постраждали.
- У Львові внаслідок атаки частково зникло світло.
- У Чернігові противник уразив енергооб'єкт, що спричинило аварійні відключення світла в районі.