Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. К слову, также под массированной атакой был Харьков, где зафиксировано 16 ударов и десятки пострадавших.

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Что известно об атаке на Днепр

О 23:31 Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки ударных БпЛА типа "Шахед" по Днепру зафиксировано несколько пожаров и повреждены частные дома.

К сожалению, известно о погибшем,

– также написал он.

Информацию о последствиях атаки продолжают уточнять. Власти призвали находиться в безопасных местах в случае угрозы.

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Напомним, что первые взрывы в Днепре раздались около 22:38. В общем их насчитывалось по меньшей мере 10.