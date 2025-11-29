Как часто Россия может наносить массированные удары по Украине: Игнат поразил ответом

В ночь на 29 ноября агрессор в очередной раз совершил массированную атаку на Украину. К сожалению, у врага есть возможности для того, чтобы наносить подобные удары довольно часто.

Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет повторить массированный обстрел, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поразил неприятной статискою, передает 24 Канал.

Как часто Россия может массированно обстреливать Украину?

По словам полковника, оккупанты имеют достаточное количество дронов и ракет, чтобы массированно атаковать Украину один – два раза в неделю.

Враг продолжает масштабные удары по Украине, несмотря на проблемы на собственных оборонных заводах. Противник хочет нанести нашей стране как можно больше вреда именно в осенне-зимний период.

Игнат подытожил, что оккупанты могут усилить обстрелы, поэтому Украина постоянно обращается к западным партнерам с просьбой увеличить поставки зенитных боеприпасов, прежде всего ракет, поскольку без них будет трудно защищать страну от таких атак.

Обратите внимание! Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что россияне действуют "с колес", то есть используют боеприпасы сразу после производства, поэтому не могут одновременно наносить массированные удары различными типами ракет.

Что известно о массированной атаке на Украину 29 ноября?