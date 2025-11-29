Как часто Россия может наносить массированные удары по Украине: Игнат поразил ответом
- Россияне пытаются усилить удары по Украине перед зимой.
- Юрий Игнат рассказал, как часто противник может осуществлять массированные атаки на Украину.
В ночь на 29 ноября агрессор в очередной раз совершил массированную атаку на Украину. К сожалению, у врага есть возможности для того, чтобы наносить подобные удары довольно часто.
Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет повторить массированный обстрел, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поразил неприятной статискою, передает 24 Канал.
Как часто Россия может массированно обстреливать Украину?
По словам полковника, оккупанты имеют достаточное количество дронов и ракет, чтобы массированно атаковать Украину один – два раза в неделю.
Враг продолжает масштабные удары по Украине, несмотря на проблемы на собственных оборонных заводах. Противник хочет нанести нашей стране как можно больше вреда именно в осенне-зимний период.
Игнат подытожил, что оккупанты могут усилить обстрелы, поэтому Украина постоянно обращается к западным партнерам с просьбой увеличить поставки зенитных боеприпасов, прежде всего ракет, поскольку без них будет трудно защищать страну от таких атак.
Обратите внимание! Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что россияне действуют "с колес", то есть используют боеприпасы сразу после производства, поэтому не могут одновременно наносить массированные удары различными типами ракет.
Что известно о массированной атаке на Украину 29 ноября?
- В ночь на 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В целом противник использовал 36 ракет и 596 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 558 вражеских беспилотников и 19 ракет.
- Основным направлением российского удара была Киевская область.
- По состоянию на 13:00 в Киеве зафиксировано 26 мест падения обломков и повреждений от атаки. Пострадали 37 человек, двое погибли. В нескольких районах города обломки вызвали пожары в жилых домах, гаражах, авто и хозяйственных постройках. Больше всего разрушений – в Дарницком, Днепровском, Святошинском и Шевченковском районах.
- Во время этой атаки Россия могла использовать реактивные дроны. По словам Юрия Игната, подтвердить это можно будет только после обнаружения обломков. Он пояснил, что иногда Россия применяет различные модификации "Шахедов" и других БпЛА, которые могут быть реактивными, хоть и не массово.