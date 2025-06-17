Российская баллистическая ракета попала в 9-этажный дом в Соломенском районе. Уничтожен до основания целый подъезд. На месте работают спасатели. Известно о погибших, передает 24 Канал.

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Попадание дрона в дом

В других районах столицы также зафиксированы прилеты по жилым домам. В частности, в сети распространили момент попадания вражеского дрона в многоэтажку в Дарницком районе. Его подтвердил глава ЦПД Андрей Коваленко.

Момент попадания дрона: смотрите видео

Последствия удара по многоэтажке: смотрите видео

Поврежденный дом в Киеве / Фото Obozrevatel

Поврежденная многоэтажка в Дарницком районе / Фото Obozrevatel

Вражескую атаку на Киев прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Киев. Вот так воюет Россия – убивает гражданских в обычных домах, сознательно. Так воюют автократии. Оружием из Ирана, из Кндр, ракетами с западными компонентами. Ядерная держава может просто убивать гражданских в домах, отказываться прекращать огонь, и не получать необходимой реакции от цивилизованного мира. Почему и сколько еще должно погибнуть наших людей и детей?,

– говорится в заметке чиновника.