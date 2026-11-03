Live
Просмотров: Время чтения: 2 мин

Игнат назвал главную цель массированного удара России по Украине

Вероника Соцкова
Юрий Игнат

Юрий Игнат / Коллаж 24 Канала (Getty Images)

Во время массированной атаки в ночь на 3 ноября российские войска сосредоточили основные усилия на уничтожении критически важной инфраструктуры Украины. Враг применил 289 ударных беспилотников и десятки ракет различных типов, в том числе 120 реактивных дронов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

 
Adv

популярные видео

Что известно о ходе российской атаки?

Игнат сообщил, что российские войска нанесли несколько волн ударов по Украине. Основными целями стали объекты критической инфраструктуры, в частности энергетики.

Сейчас продолжается атака реактивных дронов. И с севера, и с юга заходят через Одесскую, Николаевскую, а также Черниговскую области. Двигаются преимущественно в западном направлении– сообщил он.

Прогнозы

Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими?

Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими?

Гаряче
x2
53 060
27 днів
 Больше прогнозов здесь →

Во время ночной атаки российские войска применили крылатые и баллистические ракеты. Среди них – Х-101, "Искандер-К", "Искандер-М" и "Циркон".

Также враг запустил 289 ударных беспилотников, из которых 120 были реактивными. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 49 из 59 крылатых ракет. Еще о трех ракетах, которые в настоящее время не наблюдаются радиолокационно, информация уточняется.

Реклама

Игнат отметил, что общая тактика российских войск остается неизменной, однако противник может корректировать маршруты в зависимости от сил и средств украинской противовоздушной обороны.

Видно, что противник каждый раз может изменить маршрут в чем-то, но в целом они типичны: с севера через Черниговскую область заходят, далее следуют крылатые ракеты, скажем, из Вологодской области с самолетов, пролетают через восточные регионы и направляются к тем объектам, которые сегодня подверглись атаке– пояснил Игнат.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия воспользовалась днем выборов в Конгресс США для массированной атаки на Украину. Главными целями российских войск стали объекты энергетики, генерации и подстанции в девяти областях. В результате ударов во многих городах и населенных пунктах ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Президент подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что внимание США будет сосредоточено на выборах, а российский террор останется без внимания. Он призвал партнеров помочь Украине защитить небо и способствовать построению справедливого и надежного мира.

Комментарии

1 комментарий

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv