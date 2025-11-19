Враг запустил 48 ракет и более 400 дронов: сколько целей уничтожила ПВО
- Россия запустила более 400 беспилотников и 48 ракет, из них 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 "Калибр".
- Силы ПВО Украины уничтожили большинство дронов и 41 крылатую ракету.
Россия массированно обстреляла Украину в ночь на 19 ноября. Повреждено немало объектов инфраструктуры. Враг запустил за ночь более 400 беспилотников и применил ракеты.
Как 19 ноября отработала ПВО?
С вечера 18 ноября до утра российские оккупанты применяли против Украины ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Защитники неба осуществили сопровождение 524 средств:
- 476 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Шаталово, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, аэродрома Гвардейское. Среди всех дронов было около 300 "Шахедов";
- 40 крылатых ракет Х-101 запускали из Вологды;
- 7 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
- баллистической ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.
Силы противовоздушной обороны уничтожили и обезвредили 483 воздушные цели. Среди них – 442 вражеских "Шахедов", "Гербер" и беспилотников других типов, а также 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 крылатых ракет "Калибр".
Основное направление удара враг был на Львовскую, Тернопольскую и Харьковскую области. Только на Западе Украины военные ВзК "Запад" успешно уничтожили 64 вражеские цели из 80 – это 38 крылатых ракет и 26 беспилотников.
Сейчас зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях,
– говорят в Воздушных силах.
ПВО уничтожила вражеские ракеты и дроны / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Где атаковал враг 19 ноября?
Рано утром 19 ноября российская армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, повредив жилые дома и другую инфраструктуру. Погибли люди, а еще десятки жителей получили ранения.
В Харькове ночью прогремели 17 взрывов. По меньшей мере 36 человек, включая детей, пострадали из-за атаки. Многоэтажки, медицинские учреждения, школа, гражданские предприятия, транспорт были повреждены.
Под массированной атакой был Львов. В городе произошли пожары. После атаки наблюдаются перебои со светом и изменения движения транспорта.