Враг запустил 48 ракет и более 400 дронов: сколько целей уничтожила ПВО

Россия массированно обстреляла Украину в ночь на 19 ноября. Повреждено немало объектов инфраструктуры. Враг запустил за ночь более 400 беспилотников и применил ракеты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как 19 ноября отработала ПВО?

С вечера 18 ноября до утра российские оккупанты применяли против Украины ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Защитники неба осуществили сопровождение 524 средств:

476 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Шаталово, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, аэродрома Гвардейское. Среди всех дронов было около 300 "Шахедов";

40 крылатых ракет Х-101 запускали из Вологды;

7 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

баллистической ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили и обезвредили 483 воздушные цели. Среди них – 442 вражеских "Шахедов", "Гербер" и беспилотников других типов, а также 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 крылатых ракет "Калибр".

Основное направление удара враг был на Львовскую, Тернопольскую и Харьковскую области. Только на Западе Украины военные ВзК "Запад" успешно уничтожили 64 вражеские цели из 80 – это 38 крылатых ракет и 26 беспилотников.

Сейчас зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях,

– говорят в Воздушных силах.



ПВО уничтожила вражеские ракеты и дроны / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Где атаковал враг 19 ноября?