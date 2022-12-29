Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о сбитии силами ПВО 3 вражеских ракет над морем. Впоследствии эта цифра выросла до пяти.
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Над Николаевщиной ВСУ сбили вражеские ракеты
29 декабря, во время очередной массированной атаки россиян, глава Николаевской ОВО рассказал, что украинским защитникам удалось сбить 5 вражеских ракет над морем. Сообщения об этом появились около 8:50.
Также Виталий Ким добавил, что украинское ПВО может поставить сегодня новый рекорд по сбитию вражеских ракет.
Массированная атака по Украине 29 декабря: что известно
- Россияне продолжают терроризировать мирные украинские города. Утро 29 декабря началось с новой массированной ракетной атаки оккупантов.
- Сирены впервые загудели где-то в 06:00. Приблизительно в 08:00 воздушную тревогу объявили уже по всей стране.
- В ряде регионов сообщили о работе ПВО. Речь идет, в частности, о Сумщине, Одесщине, Житомирщине и Киевщине.
- Заметьте, враг не раз разрушал гражданскую инфраструктуру. Находитесь в укрытии или соблюдайте правила "двух стен" для безопасности.