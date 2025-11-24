Как Россия выбирает цели и возможно ли предсказать следующий массированный удар

Россия регулярно накапливает оружие в течение недели для массированных ударов, целенаправленно атакуя энергетику через гражданские районы, чтобы перегрузить украинскую ПВО и оказать психологическое давление на общество.

Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что враг не имеет четкого графика атак, постоянно ищет слабые места в обороне и может использовать обстрелы как инструмент шантажа для навязывания невыгодных условий мира.

Как Россия выбирает цели для массированных атак?

У врага нет проблем с применением любых средств.

Мы воюем с террористами, которые сознательно применяют средства поражения через гражданские города, где даже работа ПВО приводит к разрушениям и жертвам. Поэтому нет разницы, бьют ли россияне по энергетике, или по военным объектам,

– отметил Храпчинский.

Противник выбирает один регион, собирает максимум разведданных о нем и планирует удары с учетом украинских возможностей по обороне. Поэтому атаки происходят поэтапно: сначала один город, например Киев, потом запад и восток Украины.

"Только разведка может условно предсказать, куда будет нанесен удар. В начале обстрела становится понятно, где будет концентрация атаки, но это может быть и обманом – враг пытается растянуть наши силы ПВО. Россия надеется сломать украинцев, ошибочно проецируя на нас собственную логику. Но мы уже четвертый год держим оборону, переживаем блэкауты и не отказываемся от свободы", – подчеркнул Храпчинский.

Что известно о последствиях российских атак на Украину?