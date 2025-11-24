Росія готує масований удар: куди можуть бити

У мережі з’явились повідомлення, що Росія готує один з найбільших масованих обстрілів України, який може відбутися протягом тижня. Загалом ворог регулярно накопичує зброю, щоб цілеспрямовано атакувати енергетику через цивільні райони та чинити психологічний тиск на суспільство.

Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що ворог не має чіткого графіка атак, постійно шукає слабкі місця в обороні та може використовувати обстріли як інструмент шантажу для нав'язування невигідних умов миру.

Як Росія обирає цілі для масованих атак?

У ворога немає проблем із застосуванням будь-яких засобів.

Ми воюємо з терористами, які свідомо застосовують засоби ураження через цивільні міста, де навіть робота ППО призводить до руйнувань і жертв. Тому немає різниці, чи б'ють росіяни по енергетиці, чи по військових об'єктах,

– зазначив Храпчинський.

Противник обирає один регіон, збирає максимум розвідданих про нього та планує удари з урахуванням українських можливостей щодо оборони. Через це атаки відбуваються поетапно: спочатку одне місто, наприклад Київ, потім захід та схід України.

"Лише розвідка може умовно передбачити, куди буде завдано удар. На початку обстрілу стає зрозуміло, де буде концентрація атаки, але це може бути й оманою – ворог намагається розтягнути наші сили ППО. Росія сподівається зламати українців, помилково проєктуючи на нас власну логіку. Але ми вже четвертий рік тримаємо оборону, переживаємо блекаути й не відмовляємося від свободи", – наголосив Храпчинський.

Що відомо про наслідки російських атак на Україну?