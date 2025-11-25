Массированная атака "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и "Шахедами": где двигались вражеские цели

Во вторник, 25 ноября, Россия запустила по Украине 486 ракет и дронов, среди который было примерно 250 "Шахедов". Также враг применил баллистические и крылатые ракеты.

Приблизительное движение вражеского вооружения показывает карта, которую опубликовали в сети. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на мониторинговое сообщество ПВО Радар.

Где летели ракеты и дроны в ночь на 25 ноября?

Российская армия снова нанесла циничные удары по энергетической инфраструктуре. Однако под ударом оказались и гражданские дома. В частности в Киеве оккупанты массированно атаковали ракетами и дронами сразу несколько районов.

Для обстрела враг на этот раз выбрал также Одесскую область. Там возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.

OSINT-аналитики объяснили, что голубым цветом обозначена траектория движения ракет типа "Калибр", фиолетовым – баллистических ракет "Искандер-М".



Карта приблизительного движения целей во время ракетно-дроновой атаки 25 ноября / Фото из телеграм-канала "ПВО Радар"

Этой ночью враг применил против Украины 22 ракеты и 464 БпЛА различных типов. ПВО осуществляла сопровождение четырех аэробаллистических ракет "Кинжал", 7 крылатых ракет "Искандер-К", 8 крылатых ракет "Калибр" и трех баллистических ракет "Искандер-М".

Защитникам неба удалось обезвредить 452 воздушные цели. Попадание ракет и 26 ударных БпЛА зафиксированы на 15 локациях.

Какие области атаковала Россия во время массированной атаки?