Масована атака "Кинджалами", "Калібрами", "Іскандерами" та "Шахедами": де рухалися ворожі цілі
- У вівторок, 25 листопада, Росія запустила по Україні 486 ракет і дронів, з яких приблизно 250 були "Шахедами".
- ППО України знешкодила 452 повітряні цілі, а влучання зафіксовані на 15 локаціях.
У вівторок, 25 листопада, Росія запустила по Україні 486 ракет і дронів, серед який було приблизно 250 "Шахедів". Також ворог застосував балістичні та крилаті ракети.
Приблизний рух ворожого озброєння показує мапа, яку опублікували в мережі. Про це 24 Канал пише з посиланням на моніторингову спільноту ППО Радар.
Де летіли ракети та дрони в ніч проти 25 листопада?
Російська армія знову завдала цинічних ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак під ударом опинилися і цивільні будинки. Зокрема в Києві окупанти масовано атакували ракетами та дронами одразу кілька районів.
Для обстрілу ворог цього разу обрав також Одещину. Там виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.
OSINT-аналітики пояснили, що блакитним кольором позначена траєкторія руху ракет типу "Калібр", фіолетовим – балістичних ракет "Іскандер-М".
Мапа приблизного руху цілей під час ракетно-дронової атаки 25 листопада / Фото з телеграм-каналу "ППО Радар"
Цієї ночі ворог застосував проти України 22 ракети та 464 БпЛА різних типів. ППО здійснювала супровід чотирьох аеробалістичних ракет "Кинджал", 7 крилатих ракет "Іскандер-К", 8 крилатих ракет "Калібр" і трьох балістичних ракет "Іскандер-М".
Захисникам неба вдалося знешкодити 452 повітряні цілі. Влучання ракет та 26 ударних БпЛА зафіксовані на 15 локаціях.
Які області атакувала Росія під час масованої атаки?
На Черкащині сили ППО знешкодили 15 російських безпілотників. Один з дронів спричинив пожежу в приватному будинку. Вибуховою хвилею пошкодило вікна в сусідніх домоволодіннях.
Уночі 25 листопада на Київ та Київську область ворог здійснив атаку. У Києві внаслідок російської агресії пошкоджено багатоповерхівки й нежитлові будівлі. Відомо, що 7 жителів загинули, а понад 10 – дістали травми.
Повітряну тривогу оголошували на Буковині. Дрони рухалися повз Молдову в напрямку Чернівецької області.