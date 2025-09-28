Укр Рус
24 Канал Новости Украины В сети публиковали обломки ракет: почему украинцев призывают так не делать
28 сентября, 13:31
2

В сети публиковали обломки ракет: почему украинцев призывают так не делать

Дария Черныш
Основные тезисы
  • После атаки на Киев 28 сентября жители публикуют фото обломков ракет, что опасно из-за возможности использования этих изображений российской пропагандой.
  • Воздушные силы Украины в очередной раз призвали не распространять такие фото.

После массированной атаки 28 сентября на Киев в разных районах столицы обнаружили обломки дронов и ракет. Воздушные силы призвали украинцев не публиковать фото воздушных целей в соцсетях.

Этим систематически пользуется российская пропаганда. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Мы будем наносить ответные удары, чтобы принудить Россию к дипломатии, – Зеленский

Почему не стоит публиковать фото обломков?

Во время ночной российской атаки 28 сентября Киев подвергся массированному российскому удару. Во многих районах столицы обломки сбитых дронов и ракет упали на объекты, что привело к повреждениям и возгораниям.

В Воздушных силах отметили, что люди часто фотографируют эти фрагменты и распространяют, в частности, в телеграмм-каналах. По словам Юрия Игната, это опасно, ведь российская пропаганда использует такие кадры для распространения фейков.

Россияне берут фото и снова рассказывают, что Украина западными ракетами "обстреляла собственные дома",
– сказал Игнат.

К такой практике россияне прибегают уже несколько лет. Поэтому Воздушные силы призвали украинцев воздерживаться от публикации подобных фото.

Какие последствия ночной атаки на Киев?

  • Во время обстрела 28 сентября в Киеве был поврежден Институт кардиологии. Погибли два человека – пациент и медсестра. В результате попадания вспыхнул пожар, который уничтожил мебель и оборудование заведения.

  • Россия выпустила 643 средства поражения, из которых силы ПВО уничтожили 611. Пять ракет и 31 дрон-камикадзе попали на 16 локациях. Еще на 25 местах зафиксировано падение обломков.

  • Массированный удар по Украине продолжался более 12 часов. В Киеве есть погибшие и много раненых в результате российской атаки.