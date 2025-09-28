После массированной атаки 28 сентября на Киев в разных районах столицы обнаружили обломки дронов и ракет. Воздушные силы призвали украинцев не публиковать фото воздушных целей в соцсетях.

Этим систематически пользуется российская пропаганда. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Мы будем наносить ответные удары, чтобы принудить Россию к дипломатии, – Зеленский

Почему не стоит публиковать фото обломков?

Во время ночной российской атаки 28 сентября Киев подвергся массированному российскому удару. Во многих районах столицы обломки сбитых дронов и ракет упали на объекты, что привело к повреждениям и возгораниям.

В Воздушных силах отметили, что люди часто фотографируют эти фрагменты и распространяют, в частности, в телеграмм-каналах. По словам Юрия Игната, это опасно, ведь российская пропаганда использует такие кадры для распространения фейков.

Россияне берут фото и снова рассказывают, что Украина западными ракетами "обстреляла собственные дома",

– сказал Игнат.

К такой практике россияне прибегают уже несколько лет. Поэтому Воздушные силы призвали украинцев воздерживаться от публикации подобных фото.

Какие последствия ночной атаки на Киев?