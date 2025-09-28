У мережі публікували уламки ракет: чому українців закликають так не робити
- Після атаки на Київ 28 вересня мешканці публікують фото уламків ракет, що небезпечно через можливість використання цих зображень російською пропагандою.
- Повітряні сили України вкотре закликали не поширювати такі фото.
Після масованої атаки 28 вересня на Київ у різних районах столиці виявили уламки дронів та ракет. Повітряні сили закликали українців не публікувати фото повітряних цілей у соцмережах.
Цим систематично користується російська пропаганда. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Ми будемо завдавати ударів у відповідь, щоб примусити Росію до дипломатії, – Зеленський
Чому не варто публікувати фото уламків?
Під час нічної російської атаки 28 вересня Київ зазнав масованого російського удару. У багатьох районах столиці уламки збитих дронів і ракет впали на об'єкти, що призвело до пошкоджень і загорянь.
У Повітряних силах наголосили, що люди часто фотографують ці фрагменти й поширюють, зокрема, у телеграм-каналах. За словами Юрія Ігната, це небезпечно, адже російська пропаганда використовує такі кадри для поширення фейків.
Росіяни беруть фото і знову розповідають, що Україна західними ракетами "обстріляла власні будинки",
– сказав Ігнат.
До такої практики росіяни вдаються вже кілька років. Тому Повітряні сили закликали українців утримуватися від публікації подібних фото.
Які наслідки нічної атаки на Київ?
Під час обстрілу 28 вересня в Києві було пошкоджено Інститут кардіології. Загинули двоє людей – пацієнт і медсестра. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, яка знищила меблі та обладнання закладу.
Росія випустила 643 засоби ураження, з яких сили ППО знищили 611. П'ять ракет і 31 дрон-камікадзе влучили на 16 локаціях. Ще на 25 місцях зафіксовано падіння уламків.
Масований удар по Україні тривав понад 12 годин. У Києві є загиблі та багато поранених внаслідок російської атаки.